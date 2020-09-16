Советник американского президента Иванка Трамп в очередной раз покорила публику изысканным нарядом. Она посетила официальную церемонию в безупречном платье мятного цвета.

На днях на Южной лужайке Белого дома состоялась официальная церемония по случаю подписания документа о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами – Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В мероприятии принял участие президент США Дональд Трамп и представители Израиля, ОАЭ и Бахрейна.

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На торжество также прибыла дочь американского президента Иванка Трамп. Она приехала в Белый дом вместе с мужем Джаредом Кушнером и очаровала всех присутствующих безупречным внешним видом.

Стильный look Иванки Трамп

Красавица предстала перед публикой в ​​очень нежном образе. Для официального события девушка выбрала платье мятного цвета длины миди. Наряд имел объемные рукава, что придало ему изысканности, а аутфиту Трамп – женственности. Иванка объединила look с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Советница Дональда Трампа завершила образ серьгами-кольцами. Роскошные волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах и нюдовою помадой на губах.



Иванка Трамп в безупречном мятном платье / Instagram / @ivankatrump

Иванка, как всегда, выглядела безупречно. Рядом с любимым она ласково улыбалась и наслаждалась теплым солнечным днем в компании государственных деятелей.