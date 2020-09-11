Дочь и советница американского президента Дональда Трампа Иванка в очередной раз показала элегантный аутфит во время рабочей встречи. Девушка предстала перед публикой в сдержанном синем платье.

Иванка Трамп, как всегда, очаровала изысканным аутфитом. Она знает, как одеться стильно и выглядеть эффектно в любом месте и в любое время. Девушка на любом событии или во время рабочих встреч каждый раз демонстрирует безупречный вкус в одежде. На личной инстаграм-странице красавица в очередной раз поделилась серией фотографий.

Читайте также В белом костюме: Иванка Трамп продемонстрировала безупречный образ – фото

На днях Иванка побывала на рынке фермеров штата Северная Каролина. Там она провела деловую встречу, пообщалась с присутствующими и выступила перед ними. Конечно, не остался без внимания ее стильный look.

Элегантный образ Иванки Трамп

Девушка прибыла к фермерам в приталенном синем платье длины миди. Стройную талию Трамп подчеркнула с помощью пояса коричневого цвета. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками на каблуке. Иванка дополнила свой образ сумкой в тон поясу, которую держала на плече. Также среди аксессуаров были серьги-кольца.

Роскошные белокурые волосы советница президента США уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

Поскольку пандемия коронавируса в мире до сих пор распространяется, каждый look Иванки Трамп дополняет защитная маска. Девушка выбирает стильные дизайнерские маски, которые гармонично сочетаются с ее нарядом. На этот раз она пришла в общественное место в синей маске с ярким цветочным принтом.

Для просмотра фото листайте вправо