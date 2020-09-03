Советница американского президента Дональда Трампа Иванка в очередной раз предстала перед публикой в безупречном аутфите. Она выбрала стильный наряд, который прекрасно подчеркнул ее изящную фигуру.

Иванка Трамп посетила технический университет в Детройте. Во время рабочего визита дочь президента США продемонстрировала изысканную одежду, а видео поделилась на личной инстаграм-странице.

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Ни один выход Иванки не остается без внимания публики. Она каждый раз диктует тренды модницам из разных уголков мира, ведь поклонницы у нее есть не только в Америке, но и в других странах.

Элегантный look Иванки Трамп

Для поездки в университет Иванка выбрала стильный белый костюм, состоящий из жилета с зауженной талией и брюк. Стоимость жилета составляет 2690 долларов, а брюк – 995 долларов. Такой наряд от швейцарского бренда Akris был очень элегатным и изящным. Красавица соединила его с белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Волосы Иванка уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.