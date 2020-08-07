Дочь и советница американского президента никогда не остается без внимания публики, а каждый ее новый выход разбирают на детали модные эксперты. Иванка Трамп решила добавить ярких цветов в свой деловой стиль и выбрала розовый костюм с массивным бантом.

В гардеробе Иванки Трамп в основном вещи пастельных сдержанных цветов и наряды длины миди, ведь большинство публичных выходов советницы Дональда Трампа связаны с заседаниями в Белом доме. Однако бизнесвумен довольно часто прибегает к модным экспериментам, выбирая яркие краски. Так, нежно-розовый образ она показала на личной странице в инстаграме.

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Иванка Трамп появилась в деловом костюме светло-розового цвета, который состоял из обтягивающих брюк и рубашки. Это наряд от люксового бренда Markarian, базирующийся в Нью-Йорке. Эффектной изюминкой образа стал широкий атласный бант винного цвета, который заменил пуговицы. Именно благодаря этой детали ее look сравнили с костюмом-кимоно.

Аутфит Иванки Трамп завершили лакированные туфли-лодочки нюдового цвета на высоком каблуке. Советник президента США довершила внешний вид легкой укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глаза.



Иванка Трамп в розовом костюме с бантом / Instagram / @ivankatrump



ІИванка Трамп в розовом костюме с бантом / Instagram / @ivankatrump

Стоит отметить, что она не забывает и о масочном режиме, который ввели в стране. Если в кабинете Иванка Трамп работает без маски, то по дороге к Белому дому часто попадает в объектив папарацци в средствах защиты. Под эффектный костюм она подобрала белую маску с цветочным принтом, которая идеально гармонировала с образом.