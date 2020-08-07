Донька та радниця американського президента ніколи не залишається поза увагою публіки, а кожен її новий вихід розбирають на деталі модні експерти. Іванка Трамп вирішила додати яскравих кольорів у свій діловий стиль та обрала рожевий костюм з масивним бантом.

У гардеробі Іванки Трамп переважно речі пастельних стриманих кольорів та вбрання довжини міді, адже більшість публічних виходів радниці Дональда Трампа пов'язані з засіданнями у Білому домі. Проте бізнесвумен досить часто вдається до модних експериментів, обираючи яскраві фарби. Так, ніжно-рожевий образ вона показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Іванка Трамп постала у діловому костюмі світло-рожевого кольору, який складався з приталених штанів і сорочки. Це вбрання від люксового бренду Markarian, що базується у Нью-Йорку. Ефектною родзинкою образу став широкий атласний бант винного кольору, який замінив ґудзики. Саме завдяки цій деталі look порівняли з костюмом-кімоно.

Аутфіт Іванки Трамп завершили лаковані туфлі-човники нюдового кольору на високих підборах. Радниця президента США довершила зовнішній вигляд легкою укладкою з локонами та макіяжем з акцентом на очі.



Іванка Трамп у рожевому костюмі з бантом / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у рожевому костюмі з бантом / Instagram / @ivankatrump

Варто зазначити, що вона не забуває й про масковий режим, який запровадили в країні. Якщо у кабінеті Іванка Трамп працює без маски, то дорогою до Білого дому часто потрапляє в об'єктив папараці в засобах захисту. Під ефектний костюм вона підібрала білу маску з квітковим принтом, яка ідеально гармоніювала з образом.