Після послаблення карантинних обмежень донька американського президента Дональда Трампа ледь не щодня здійснює офіційні виходи, для яких підбирає образи в діловому стилі. Для чергового заходу Іванка Трамп одягла червоний штанний костюм й не залишилась без уваги.

На особистій сторінці в інстаграмі Іванка Трамп звітує фоловерам про кожен публічний вихід чи офіційну зустріч. Вчора, 27 липня, радниця президента США побувала одразу на двох заходах, вкотре показавши бездоганний образ.

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Так, спочатку донька Дональда Трампа відвідала найстарішу фабрику в США, яка майже 140 років виробляє полотна й шкіряні вироби. Так Іванка Трамп особисто поспілкувалася з працівниками й навіть взяла до рук молотка. Згодом вона відправилась на відкриття першого з семи відомств, робота якого спрямована на розкриття справ, пов'язаних зі зникненнями та вбивствами американських індіанців та вихідців з Аляски.

Образ Іванки Трамп

Аутфіт радниці президента ідеально пасував для обох заходів. На ній був костюм червоного кольору з вкороченими приталеними штанами та піджаком по фігурі. Образ відповідав діловому стилю й трендам цього сезону, не залишивши Іванку Трамп поза увагою преси. Під час обох виходів вона дотрималась заходів безпеки й постала в яскравій захисній масці з квітковим принтом.

А от взуття для візитів Іванка Трамп обрала різне. Якщо для появи на швейній фабриці вона одягла зручні лаковані туфлі-човники на низькому ходу, то на відкритті відомства з'явилась у чорних босоніжках на високих підборах, які підкреслили її стрункі ніжки.



Іванка Трамп на швейній фабриці / Фото Instagram / @ivankatrump