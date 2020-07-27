Донька американського президента Іванка Трамп вкотре з'явилася на публіці у стильному образі. Дівчина знає, як підкреслити переваги у своїй фігурі та щоразу вміло обирає вбрання. Для чергового виходу вона обрала сукню з квітковим принтом.

Іванка Трамп неодноразово демонструвала вишукані та елегантні аутфіти. Вона вміє показати смак в одязі та завжди виглядає бездоганно. Папараці вдалося зазнімкувати радницю Дональда Трампа разом із чоловіком Джаредом Кушнером. Тоді пара йшла Південною галявиною Білого дому після висадки з приватного літака.

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Образ Іванки Трамп

На тлі красивих зелених рослин Іванка позувала у романтичному вбранні. Вона зображена на фото у білій сукні довжини міді з яскравим квітковим принтом та розрізами з обох боків. Такий look чудово підкреслив струнку фігуру американки. Поєднала його із білими босоніжками на високих підборах.

Біляве волосся Іванка вклала рівно, а на обличчі зробила звичний макіяж з акцентом на очах. Вуха Трамп прикрашали сережки у вигляді перлин.



Іванка Трамп у сукні з квітковим принтом та босоніжках / Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки посідають перше місце за кількістю інфікованих коронавірусом у світі. COVID-19 поширюється там із шаленою швидкістю, щодня фіксують велику кількість нових випадків зараження. Саме тому Іванка Трамп під час кожного виходу одягає на обличчя захисну маску. Таким чином вона на власному прикладі показує, що коронавірусна хвороба нікуди не поділася і необхідно бути максимально обережним для збереження здоров'я та життя.



Стильна захисна маска Іванки Трамп / Фото: Getty Images