Дочь американского президента Иванка Трамп в очередной раз появилась на публике в стильном образе. Девушка знает, как подчеркнуть достоинства в своей фигуры и каждый раз умело выбирает наряды. Для очередного выхода она выбрала платье с цветочным принтом.

Иванка Трамп неоднократно демонстрировала изысканные и элегантные аутфиты. Она умеет показать вкус в одежде и всегда выглядит безупречно. Папарацци удалось сфотографировать советницу Дональда Трампа вместе с мужем Джаредом Кушнером. Тогда пара шла Южной лужайке Белого дома после высадки из частного самолета.

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Образ Иванки Трамп

На фоне красивых зеленых растений Иванка появилась в романтическом наряде. Она изображена на фото в белом платье длины миди с ярким цветочным принтом и разрезами по бокам. Такой look прекрасно подчеркнул стройную фигуру американки. Объединила его с белыми босоножками на высоких каблуках.

Белокурые волосы Иванка уложила ровно, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Уши Трамп украшали серьги в виде жемчужин.

Иванка Трамп в платье с цветочным принтом и босоножках / Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки занимают первое место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. COVID-19 распространяется там с бешеной скоростью, ежедневно фиксируют большое количество новых случаев заражения. Именно поэтому Иванка Трамп во время каждого выхода надевает на лицо защитную маску. Таким образом она на собственном примере показывает, что коронавирусная болезнь никуда не делась и необходимо быть максимально осторожным для сохранения здоровья и жизни.

Стильная защитная маска Иванки Трамп / Фото: Getty Images