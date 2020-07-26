Советник американского президента и его дочь Иванка Трамп в очередной раз предстала перед публикой в безупречном образе. Она показала, что даже в повседневных вещах может выглядеть непревзойденно.

Иванка Трамп все чаще появляется на публике в удобной повседневной одежде и без каблуков. Однако даже тогда, когда она одета не в элегантное платье, девушка выглядит безупречно и любым аутфитом подчеркивает свою красоту. На официальной странице в инстаграме она опубликовала серию снимков из Национального парка.

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Дочь президента США посетила Национальный парк Роки Маунтин в штате Колорадо. Она выступила там на пресс-конференции, посвященной Акту о большом американском дворе. Согласно этому закону будут направляться средства на обслуживание в национальных парках. Также Трамп побывала на экскурсии, в рамках которой сфотографировалась на фоне Медвежьего озера.

Образ Иванки Трамп

Для такой поездки Иванка выбрала комфортную одежду. Девушка предстала перед публикой в сине-белой полосатой рубашке и темных джинсах-скинни. Стройную талию подчеркнула с помощью коричневого кожаного пояса. Соединила такой look с обувью коричневого цвета. Волосы советник Дональда Трампа уложила ровно, а на лице сделала макияж с черной тушью на веках и коричневой помадой на губах. Ее уши украшали золотые серьги-кольца.

Поскольку Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте по количеству инфицированных коронавирусом, то Иванка не забывает о средствах защиты от COVID-19. Каждый раз она появляется на публике в защитной маске, демонстрируя осторожность и призывая граждан не забывать о том, что вирус никуда не делся, он беспощадно поселяется в организм многих людей в различных уголках планеты и продолжает забирать жизни.

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