Советник президента США и его дочь Иванка Трамп в который раз предстала перед публикой в стильном образе. Она раздавала еду нуждающимся и во время этого показала актуальный вариант повседневного образа.

Иванка Трам в течение нескольких месяцев не осуществляла выходы из-за пандемии коронавируса в мире. Поэтому теперь к каждому ее появлению в свете приковано еще больше внимания. На днях она приняла участие в благотворительной программе "Коробка с едой от фермеров семьям". На личной странице в инстаграме советник американского главы государства поделилась соответствующими фотографиями.

Читайте также В белоснежной юбке и блузке: Иванка Трамп показала эффектный летний образ

Иванка раздавала коробки с продуктами нуждающимся в Вашингтоне. Даже тогда она продемонстрировала стильный аутфит, однако на этот раз он несколько отличался от других.

Образ Иванки Трамп

Трамп имела сдержанный вид. На фото, появившихся в ее профиле, девушка одета в белую рубашку и черные джинсы. Она заменила привычные туфли на каблуках на аккуратные бежевые балетки. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Советник Дональда Трампа не забывает о средствах защиты от COVID-19. Поскольку США находится на первом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусной болезнью, то Иванка во время каждого выхода демонстрирует особую осторожность. Неизменным аксессуаром в ее аутфите является маска. На этот раз она имела принт мильфлер – на ней было изображено много мелких цветов.

Для просмотра фото листайте направо