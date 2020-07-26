Радниця американського президента та його донька Іванка Трамп вкотре постала перед публікою у бездоганному образі. Вона показала, що навіть у повсякденних речах може виглядати неперевершено.

Іванка Трамп все частіше з'являється на публіці у зручному повсякденному вбранні та без підборів. Проте навіть тоді, коли вона одягнена не в елегантній сукні, дівчина виглядає бездоганно та будь-яким аутфітом підкреслює свою вроду. На офіційній сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію знімків із Національного парку.

Читайте також У білій блузці та джинсах: Іванка Трамп показала стильний варіант повсякденного образу – фото

Донька президента США відвідала Національний парк Рокі Маунтін у штаті Колорадо. Вона виступила там на пресконференції, що була присвячена Акту про Великий американський двір. Згідно з цим законом будуть спрямовуватися кошти на обслуговування в національних парках. Також Трамп побувала на екскурсії, в рамках якої сфотографувалася на тлі Ведмежого озера.

Образ Іванки Трамп

Для такої поїздки Іванка обрала комфортний одяг. Дівчина постала перед публікою у синьо-білій смугастій сорочці і темних джинсах-скіні. Струнку талію підкреслила за допомогою коричневого шкіряного пояса. Поєднала такий look із взуттям коричневого кольору. Волосся радниця Дональда Трампа вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж із чорною тушшю на повіках та коричневою помадою на губах. Її вуха прикрашали золоті сережки-кільця.

Оскільки Сполучені Штати Америки перебувають на першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом, то Іванка не забуває про засоби захисту від COVID-19. Щоразу вона з'являється на публіці у захисній масці, демонструючи обережність та закликаючи громадян не забувати про те, що вірус нікуди не подівся, він нещадно поселяється в організми багатьох людей у різних куточках планети та продовжує забирати життя.

Для перегляду фото гортайте праворуч