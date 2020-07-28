После ослабления карантина дочь американского президента Дональда Трампа чуть ли не ежедневно осуществляет официальные выходы, для которых подбирает образы в деловом стиле. Для очередного мероприятия Иванка Трамп надела красный брючный костюм и не осталась без внимания.

На личной странице в инстаграме Иванка Трамп отчитывается фолловерам о каждом публичном выходе или официальной встрече. Вчера, 27 июля, советник президента США побывала сразу на двух мероприятиях, в который раз показав безупречный образ.

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Сначала дочь Дональда Трампа посетила старую фабрику в США, которая почти 140 лет производит полотна и кожаные изделия. Иванка Трамп лично пообщалась с работниками и даже взяла в руки молоток. Впоследствии она отправилась на открытие первого из семи ведомств, работа которого направлена ​​на раскрытие дел, связанных с исчезновениями и убийствами американских индейцев и выходцев из Аляски.

Образ Иванки Трамп

Аутфит советницы президента идеально подходил для обоих мероприятий. На ней был костюм красного цвета с укороченными приталенными брюками и пиджаком по фигуре. Образ соответствовал деловому стилю и трендам этого сезона, не оставив Иванку Трамп без внимания прессы. Во время обоих выходов она придерживалась мер безопасности и предстала в яркой защитной маске с цветочным принтом.

А вот обувь для визитов Иванка Трамп выбрала разную. Если для появления на швейной фабрике она надела удобные лакированные туфли-лодочки на низком ходу, то на открытие ведомства появилась в черных босоножках на высоких каблуках, которые подчеркнули ее стройные ножки.



Иванка Трамп на швейной фабрике / Фото Instagram / @ivankatrump