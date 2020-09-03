Радниця американського президента Дональда Трампа Іванка вкотре постала перед публікою у бездоганному аутфіті. Вона обрала стильне вбрання, яке чудово підкреслило її витончену фігуру.

Іванка Трамп відвідала технічний університет в Детройті. Під час робочого візиту донька президента США продемонструвала вишуканий одяг, а відео поділилася на особистій інстаграм-сторінці.

Читайте також У рожевому костюмі з бантом: Іванка Трамп вразила ефектним образом – фото

Жоден вихід Іванки не залишається без уваги публіки. Вона щоразу диктує тренди модницям із різних куточків світу, адже має прихильниць не лише в Америці, а й в інших країнах.

Елегантний look Іванки Трамп

Для поїздки в університет Іванка обрала стильний білий костюм, що складався із жилету з завуженою талією та штанів. Вартість жилету становить 2690 доларів, а штанів – 995 доларів. Таке вбрання від швейцарського бренду Akris було дуже елегатним та витонченим. Красуня поєднала його із білими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Іванка вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах та матовою помадою на губах.