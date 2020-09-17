Советница американского президента Иванка Трамп в очередной раз очаровала сеть красивым образом. Она предстала перед публикой в белоснежном платье и похвасталась изящной фигурой.

Иванка Трамп неизменно впечатляет публику элегантными аутфитами. Во время рабочих поездок и официальных встреч дочь Дональда Трампа предстает в красивых платьях, диктуя тренды модницам в разных уголках мира. На личной инстаграм-странице она опубликовала серию фото из поездки в рамках предвыборной кампании.

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На днях Иванка посетила штат Аризона. Она побывала в штаб-квартире Latinos For Trump, где встретилась с губернатором Аризоны Дагом Дьюсом. Также советница Трампа была участницей круглого стола.

Нежный look Иванки Трамп

Для официальной встречи красавица выбрала нежный и женственный образ. Она предстала перед публикой в белоснежном платье длины миди. Акцентами такого наряда стали квадратный вырез, рукава-фонарики, металлические пуговицы на манжетах, баска и плетеный пояс. Платье красиво подчеркнуло изящную фигуру Иванки. Такой look создал колумбийский дизайнер Johann Ortiz и его стоимость составляет 1 250 долларов.

Наряд девушка соединила с золотыми босоножками и дополнила ауфит длинными серьгами. Поскольку пандемия коронавируса до сих пор продолжается, Трамп не забыла и о стильной защитной маске. Длинные белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках.

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