Советница Дональда Трампа Иванка в очередной раз предстала перед публикой в стильном наряде. Девушка выбрала красивый осенний образ, который прекрасно подойдет для прохладной погоды.

Судя по фотографиям Трамп, которые появляются на ее странице в Инстаграме, в США уже наступила настоящая осень. Теперь для публичных выходов дочь американского президента выбирает не легкие платья, а роскошные пальто.

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Осенний look Иванки Трамп

Иванка активно диктует тренды поклонницам. Она показывает вещи, которые будут актуальны в этом сезоне и демонстрирует интересные варианты их сочетания. В частности, для визита в Midwest Manufacturing, расположенный в самом сердце Висконсина, советница главы США выбрала комбинезон, низ которого был красным, а верх – красно-бежевым. Look красавица дополнила пальто в тон комбинезону, а стройную талию подчеркнула с помощью пояса.

Теплый и элегантный наряд Иванка соединила с замшевыми туфлями-лодочками бежевого цвета на каблуке. Длинные белокурые волосы она вложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж. Трамп накрасила ресницы черной тушью, а губы – нюдовой матовой помадой.

Поскольку пандемия COVID-19 до сих пор продолжается, а США занимают первое место по количеству больных, то Трамп завершила свой аутфит стильной защитной макой с леопардовым принтом. Она сняла ее на время выступления.

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