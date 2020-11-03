У Голлівуді не вщухають обговорення сюжету "Гри престолів". Актори один за одним розповідають деталі зйомок еротичних сцен, називаючи їх жахливими. І цього разу своїми спогадами поділився британець Іван Реон.

Заява зірки "Гри престолів"

У коментарі таблоїду Metro виконавець ролі Рамсі Болтона розповів, що серіал "Гра престолів" був особливим у його кар'єрі. Однак не всіма сценами звідти Іван Реон може пишатись. Актор не приховував, що саме в сазі є найжахливіший епізод у його кінокар'єрі. Мова йде про сцену зґвалтування героїні Софі Тернер.

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За сюжетом, Рамсі одружився з Сансою Старк. І в шлюбну ніч він вирішує зґвалтувати свою дружину та навіть запросив Теона Грейджоя стати свідком цього. Іван Реон зазначив, що нікому з його колег не було приємно грати у цій сцені, однак відмовлятись виходити на знімальний майданчик ніхто не наважився, адже це робота за контрактом.

Це було жахливо! Ніхто не хотів цього робити. Це жахлива річ, яка трапляється, на жаль, і в житті. Тому якщо ми хотіли розповісти історію, повинні були зробити це правдиво… Але це був найгірший день у моїй кар’єрі, – розповів Іван Реон.

Актор додав, що і переглядати цю сцену в "Грі престолів" йому було складно. Навіть кровопролитні епізоди не мали такого ефекту на Івана Реона.

"Коли ти на екрані відрізаєш комусь палець, ти насправді не бачиш цього, ти бачиш шматок пластика. Ми просто граємо, це не по-справжньому. Після такого дуже важко впоратися з подібними сценами, де ти стикаєшся з реальною ситуацією. Це був жахливий, жахливий день", – додав він.

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Які ще пікантні заяви робили зірки "Гри престолів"

Це не вперше актори "Гри престолів" розповідають пікантні деталі зйомок. Так, Ліам Каннінгем, який зіграв Давоса, заявив, що його персонажа хотіли зробити збоченцем. За першим сценарієм, чоловік мав крутити роман з Міссандеєю. Таке рішення авторів проєкту оскаржив досвідчений актор, який розумів, що дівчина вдвічі молодша за нього та у сазі є його ученицею.

Вони зводили нанівець всю мою роботу, яка викликала симпатію аудиторії, щоб мій герой став збоченцем, – заявив Ліам Каннінгем.

Не в захваті від еротичних сцен була й Емілія Кларк. Дейнеріс Таргарієн неодноразово поставала голою перед глядачами і теж була жертвою зґвартувань. Актрисі складно було наважитись на такі зйомки, тому в перерві між роботою Емілія Кларк замикалась у туалеті і плакала.