В Голливуде не утихают обсуждения сюжета "Игры престолов". Актеры один за другим рассказывают детали съемок эротических сцен, называя их ужасными. И на этот раз своими воспоминаниями поделился британец Иван Реон.

Заявление звезды "Игры престолов"

В комментарии таблоида Metro исполнитель роли Рамси Болтона рассказал, что сериал "Игра престолов" был особенным в его карьере. Однако не всеми сценами оттуда Иван Реон может гордиться. Актер не скрывал, что именно в саге есть самый ужасный эпизод в его кинокарьере. Речь идет о сцене изнасилования героини Софи Тернер.

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По сюжету, Рамси женился на Сансе Старк. И в брачную ночь он решает изнасиловать свою жену и даже пригласил Теона Грейджоя стать свидетелем этого. Иван Реон отметил, что никому из его коллег не было приятно играть в этой сцене, однако отказываться выходить на съемочную площадку никто не решился, ведь это работа по контракту.

Это было ужасно! Никто не хотел этого делать. Это ужасная вещь, которая случается, к сожалению, и в жизни. Поэтому если мы хотели рассказать историю, должны были сделать это правдиво... Но это был худший день в моей карьере, – рассказал Иван Реон.

Актер добавил, что и смотреть эту сцену в "Игре престолов" ему было сложно. Даже кровопролитные эпизоды не имели такого эффекта на Ивана Реона.

"Когда ты на экране отрезаешь кому-то палец, ты на самом деле не видишь этого, ты видишь кусок пластика. Мы просто играем, это не по-настоящему. После такого очень трудно справиться с подобными сценами, где ты сталкиваешься с реальной ситуацией. Это был ужасный, ужасный день", – добавил он.

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Какие еще пикантные заявления делали звезды "Игры престолов"

Это не в первый раз актеры "Игры престолов" рассказывают пикантные детали съемок. Так, Лиам Каннингэм, сыгравший Давоса, заявил, что его персонажа хотели сделать извращенцем. По первому сценарию, мужчина должен был крутить роман с Миссандеей. Такое решение авторов проекта обжаловал опытный актер, который понимал, что девушка вдвое моложе его и в саге является его ученицей.

Они сводили на нет всю мою работу, которая вызвала симпатию аудитории, чтобы мой герой стал извращенцем, – заявил Лиам Каннингэм.

Не в восторге от эротических сцен была и Эмилия Кларк. Дейнерис Таргариен неоднократно появлялась голой перед зрителями и тоже была жертвой изнасилований. Актрисе сложно было решиться на такие съемки, поэтому в перерыве между работой Эмилия Кларк закрывалась в туалете и плакала.