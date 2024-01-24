До Дня ангела Оксани 24 Канал зібрав привітання у прозі, віршах на картинках. Не забудьте сьогодні надіслати теплі слова своїм прекрасним іменинницям.

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День ангела Оксани: привітання у віршах

З Днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров'я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя,

Мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

День ангела Оксани 2024 / Фото v24.com.ua

***

Хай нашу Оксану ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, Оксано,

Іменини твої.

Бажаю тобі забави,

Веселись від душі.

Бокал вина я підіймаю,

За твоє щастя випиваю.

Здоров’я міцного,

Хай Господь пошле.

Сонця ясного,

Щоб зігрівало тебе.

***

Бажаю, Оксано, тобі багато ідей,

Завжди цікавих та нових витівок.

Щоб у житті все завжди давалося,

Через дрібниці не хвилювалася.

Мрій, кохай і будь коханою,

Будь сильною, іноді вразливою,

Будь стійкою, непохитною,

А на роботі будь незамінною.

День ангела Оксани 2024 / Фото "Листівки"

День ангела Оксани: привітання у прозі

Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим. Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву. І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.

***

Оксано, вітаю з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Бажаю здоров’я, усмішок, миру, достатку, натхнення і багато сил. Обіймаю!

***

Щиро бажаю, щоб на твоєму милому личку, Оксаночко, завжди сяяла усмішка. Нехай твоя краса з кожним днем розквітає все яскравіше, а життя стає все щасливішим. Ти прекрасна дівчина, чудова подруга і просто хороша людина. Всіх благ тобі, моя дорога!

День ангела Оксани 2024 / Фото "Побажайко"

День ангела Оксани 2024 / Фото "Листівки"

***

Дорога Оксано, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі яскравих фарб в житті, чарівного і щирого кохання, доброї казки й світлої надії, безсумнівного щастя і везіння. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч і вберігає від всіх негараздів.

***

Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою. Купайся в увазі, отримуй бажане і радій всім можливостям, які дарує доля. Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!