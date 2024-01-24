До Дня ангела Оксани 24 Канал зібрав привітання у прозі, віршах на картинках. Не забудьте сьогодні надіслати теплі слова своїм прекрасним іменинницям.
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День ангела Оксани: привітання у віршах
З Днем ангела, Оксано, вітаю,
Здоров'я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
День ангела Оксани 2024 / Фото v24.com.ua
***
Хай нашу Оксану ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я підіймаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров’я міцного,
Хай Господь пошле.
Сонця ясного,
Щоб зігрівало тебе.
***
Бажаю, Оксано, тобі багато ідей,
Завжди цікавих та нових витівок.
Щоб у житті все завжди давалося,
Через дрібниці не хвилювалася.
Мрій, кохай і будь коханою,
Будь сильною, іноді вразливою,
Будь стійкою, непохитною,
А на роботі будь незамінною.
День ангела Оксани 2024 / Фото "Листівки"
День ангела Оксани: привітання у прозі
Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим. Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву. І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.
***
Оксано, вітаю з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість і любов. Бажаю здоров’я, усмішок, миру, достатку, натхнення і багато сил. Обіймаю!
***
Щиро бажаю, щоб на твоєму милому личку, Оксаночко, завжди сяяла усмішка. Нехай твоя краса з кожним днем розквітає все яскравіше, а життя стає все щасливішим. Ти прекрасна дівчина, чудова подруга і просто хороша людина. Всіх благ тобі, моя дорога!
День ангела Оксани 2024 / Фото "Побажайко"
День ангела Оксани 2024 / Фото "Листівки"
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Дорога Оксано, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі яскравих фарб в житті, чарівного і щирого кохання, доброї казки й світлої надії, безсумнівного щастя і везіння. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч і вберігає від всіх негараздів.
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Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою. Купайся в увазі, отримуй бажане і радій всім можливостям, які дарує доля. Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!