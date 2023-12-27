Отже, Україна відходить від радянських та російських традицій. Наприклад, цьогоріч українці святкували Різдво разом з більшістю країн світу – 25 грудня, а Святвечір – 24 грудня, передає 24 Канал.
Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
У 2024 році, зокрема, відзначатимемо по-іншому Водохреще, День апостолів Павла і Петра, Введення в храм Пресвятої Богородиці та Маковея. Детальніше про те, як зміняться дати деяких церковних свят, читайте далі.
Церковний календар на 2024 рік
- Свято Василя, Обрізання Господнє 2024 – 1 січня (було 14 січня).
- Богоявлення, Водохреще 2024 – 6 січня (було 19 січня).
- Стрітення Господнє 2024 – 2 лютого (було 15 лютого).
- Благовіщення Діви Марії 2024 – 25 березня (було 7 квітня).
- Великий піст 2024 – з 18 березня до 4 травня.
- День святого Юрія – 23 квітня (було 6 травня).
- Вербна неділя 2024 – 28 квітня.
- Великдень 2024– 5 травня.
- Вознесіння Господнє 2024 – 13 червня.
- Трійця 2024 – 23 червня.
- Різдво Іоанна Хрестителя 2024 (Івана Купала) – 24 червня (було 7 липня).
- Апостолів Петра та Павла 2024 – 29 червня (було 12 липня).
- Пророка Іллі 2024 – 20 липня (було 2 серпня).
- Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (було 14 серпня).
- Преображення Господнє 2024 – 6 серпня (було 19 серпня).
- Успіння Пресвятої Богородиці 2024 – 15 серпня (було 28 серпня).
- Різдво Пресвятої Богородиці 2024 – 8 вересня (було 21 вересня).
- Воздвиження Хреста Господнього 2024 – 14 вересня (було 27 вересня).
- Покров Пресвятої Богородиці 2024 – 1 жовтня (було 14 жовтня).
- Архістратига Михайла 2024 – 8 листопада (було 21 листопада).
- Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024 – 21 листопада (було 4 грудня).
- Андрія Первозванного 2024 – 30 листопада (було 13 грудня).
- День Святого Миколая 2024 – 6 грудня (було 19 грудня).
- Різдво Христове 2024 – 25 грудня (було 7 січня).
- Собор Пресвятої Богородиці 2024 – 26 грудня (було 8 січня).
- Щедрий вечір, Меланка 2024 – 31 грудня (було 13 січня).