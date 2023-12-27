Отже, Україна відходить від радянських та російських традицій. Наприклад, цьогоріч українці святкували Різдво разом з більшістю країн світу – 25 грудня, а Святвечір – 24 грудня, передає 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

У 2024 році, зокрема, відзначатимемо по-іншому Водохреще, День апостолів Павла і Петра, Введення в храм Пресвятої Богородиці та Маковея. Детальніше про те, як зміняться дати деяких церковних свят, читайте далі.

Церковний календар на 2024 рік