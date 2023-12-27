Таким образом, Украина отходит от советских и российских традиций. К примеру, в этом году украинцы праздновали Рождество вместе с большинством стран мира - 25 декабря, а Сочельник - 24 декабря, передает 24 Канал.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

В 2024 году, в частности, отметим по-другому Крещение, День апостолов Павла и Петра, Введение в храм Пресвятой Богородицы и Маковея. Подробнее о том, как изменятся даты некоторых церковных праздников, читайте дальше.

Церковный календарь на 2024 год