Таким образом, Украина отходит от советских и российских традиций. К примеру, в этом году украинцы праздновали Рождество вместе с большинством стран мира - 25 декабря, а Сочельник - 24 декабря, передает 24 Канал.
Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
В 2024 году, в частности, отметим по-другому Крещение, День апостолов Павла и Петра, Введение в храм Пресвятой Богородицы и Маковея. Подробнее о том, как изменятся даты некоторых церковных праздников, читайте дальше.
Церковный календарь на 2024 год
- Праздник Василия, Обрезание Господне 2024 – 1 января (было 14 января).
- Богоявления, Крещение 2024 – 6 января (было 19 января).
- Сретение Господне 2024 – 2 февраля (было 15 февраля).
- Благовещение Девы Марии 2024 – 25 марта (было 7 апреля).
- Великий пост 2024 – с 18 марта по 4 мая.
- День святого Юрия – 23 апреля (было 6 мая).
- Вербное воскресенье 2024 – 28 апреля.
- Пасха 2024 – 5 мая.
- Вознесение Господне 2024 – 13 июня.
- Троица 2024 – 23 июня.
- Рождество Иоанна Крестителя 2024 (Иоанна Купала) – 24 июня (было 7 июля).
- Апостолов Петра и Павла 2024 – 29 июня (было 12 июля).
- Пророка Илии 2024 – 20 июля (было 2 августа).
- Маковея (Медовый Спас) – 1 августа (было 14 августа).
- Преображение Господне 2024 – 6 августа (было 19 августа).
- Успения Пресвятой Богородицы 2024 – 15 августа (было 28 августа).
- Рождество Пресвятой Богородицы 2024 – 8 сентября (было 21 сентября).
- Воздвижение Креста Господня 2024 – 14 сентября (было 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы 2024 – 1 октября (было 14 октября).
- Архистратига Михаила 2024 – 8 ноября (было 21 ноября).
- Введение во храм Пресвятой Богородицы 2024 – 21 ноября (было 4 декабря).
- Андрея Первозванного 2024 – 30 ноября (было 13 декабря).
- День Святого Николая 2024 – 6 декабря (было 19 декабря).
- Рождество Христово 2024 – 25 декабря (было 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы 2024 – 26 декабря (было 8 января).
- Щедрый вечер, Меланка 2024 – 31 декабря (было 13 января).