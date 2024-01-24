Ко Дню ангела Оксаны 24 Канал собрал поздравления в прозе, стихах на картинках. Не забудьте сегодня отправить тёплые слова своим прекрасным именинницам.
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День ангела Оксаны: поздравления в стихах
З Днем ангела, Оксано, вітаю,
Здоров'я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров'я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя,
Мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
День ангела Оксаны 2024 / Фото v24.com.ua
***
Хай нашу Оксану ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні, Оксано,
Іменини твої.
Бажаю тобі забави,
Веселись від душі.
Бокал вина я підіймаю,
За твоє щастя випиваю.
Здоров’я міцного,
Хай Господь пошле.
Сонця ясного,
Щоб зігрівало тебе.
***
Бажаю, Оксано, тобі багато ідей,
Завжди цікавих та нових витівок.
Щоб у житті все завжди давалося,
Через дрібниці не хвилювалася.
Мрій, кохай і будь коханою,
Будь сильною, іноді вразливою,
Будь стійкою, непохитною,
А на роботі будь незамінною.
День ангела Оксаны 2024 / Фото "Открытки"
День ангела Оксаны: поздравление в прозе
Оксана, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее. Пусть любая минута дарит только нрав и море позитива. И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод.
***
Оксана, поздравляю с именинами. Пусть повсюду за тобой следуют надежда, радость и любовь. Желаю здоровья, улыбок, мира, изобилия, вдохновения и много сил. Обнимаю!
***
Искренне желаю, чтобы на твоем милом личике, Оксаночка, всегда сияла улыбка. Пусть твоя красота с каждым днем расцветает все ярче, а жизнь становится все счастливее. Ты прекрасная девушка, отличная подруга и просто хороший человек. Всех благ тебе, моя дорогая!
День ангела Оксаны 2024 / Фото "Побажайко"
День ангела Оксаны 2024 / Фото "Открытки"
***
Дорогая Оксана, поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе ярких красок в жизни, очаровательной и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и уберегает от всех невзгод.
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Оксанка, с праздником тебя! Оставайся такой же красивой, умной, доброй и искренней. Купайся во внимании, получай желаемое и радуйся всем возможностям, которые дарит судьба. Береги себя, лови удачу за хвост и наслаждайся жизнью!