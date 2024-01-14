З нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надішліть сьогодні теплі слова своїм найріднішим іменинницям.
До теми Новий календар Днів ангела на січень 2024 року: хто святкуватиме свої іменини
День ангела Ніни: привітання у віршах
Річкою бурхливою хай життя вирує,
Доленьку щасливу сам Господь дарує!
Хай крильми широкими ангел захищає,
Цілями високими серце наповняє.
Хай добро з надією душу зігрівають,
Все, що було мрією, ангел хай здійснює.
Миру та добробуту принесе з собою,
І наповнює життя щастям та любов’ю.
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,
Любові й удачі без кінця і краю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Листівки"
***
Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаною.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!
***
Ніно, нині свято в тебе,
З Днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Листівки"
День ангела Ніни: привітання у прозі
Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі, Ніно, великої та чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги та мужності серця!
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Дорога Ніно! Бажаю, щоб заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла думки та вчинки. Щоб нікому не давала тебе образити, відводила якомога далі ворогів і недоброзичливців. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, у серці – море кохання, а на душі – гармонія та спокій. З Днем святої Ніни!
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Люба Ніночко, нехай очі завжди сяють від щастя, немов дві яскраві зірочки. Бажаю, щоб ти досягала успіхів у всьому, за що берешся, і була улюбленицею удачі. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, а кожен день наповнюється радістю та позитивом!
Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Факти"
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Ніно, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій. Бажаю щирої радості та відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.
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З Днем Ніни! Щиро бажаю успіхів у професії, а також родинного затишку і тепла. Нехай всі негаразди покинуть вашу оселю, мрії збуваються, а доля завжди усміхається.
Привітання з Днем ангела Ніни / Фото Pinterest