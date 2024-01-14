З нагоди свята 24 Канал публікує добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надішліть сьогодні теплі слова своїм найріднішим іменинницям.

До теми Новий календар Днів ангела на січень 2024 року: хто святкуватиме свої іменини

День ангела Ніни: привітання у віршах

Річкою бурхливою хай життя вирує,

Доленьку щасливу сам Господь дарує!

Хай крильми широкими ангел захищає,

Цілями високими серце наповняє.

Хай добро з надією душу зігрівають,

Все, що було мрією, ангел хай здійснює.

Миру та добробуту принесе з собою,

І наповнює життя щастям та любов’ю.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,

Любові й удачі без кінця і краю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Листівки"

***

Вітаю тебе, люба Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й бажаною.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя без бід та образ!

***

Ніно, нині свято в тебе,

З Днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Листівки"

День ангела Ніни: привітання у прозі

Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі, Ніно, великої та чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги та мужності серця!

***

Дорога Ніно! Бажаю, щоб заступниця тебе завжди оберігала, вказувала вірний шлях, благословляла думки та вчинки. Щоб нікому не давала тебе образити, відводила якомога далі ворогів і недоброзичливців. Нехай у твоєму житті буде багато щастя, у серці – море кохання, а на душі – гармонія та спокій. З Днем святої Ніни!

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Люба Ніночко, нехай очі завжди сяють від щастя, немов дві яскраві зірочки. Бажаю, щоб ти досягала успіхів у всьому, за що берешся, і була улюбленицею удачі. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, а кожен день наповнюється радістю та позитивом!

Привітання з Днем ангела Ніни / Фото "Факти"

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Ніно, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій. Бажаю щирої радості та відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.

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З Днем Ніни! Щиро бажаю успіхів у професії, а також родинного затишку і тепла. Нехай всі негаразди покинуть вашу оселю, мрії збуваються, а доля завжди усміхається.

Привітання з Днем ангела Ніни / Фото Pinterest