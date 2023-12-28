З переходом України на новоюліанський календар, дати деяких Днів ангела змінилися. Які іменини відзначатимемо у січні 2024 року, розкаже 24 Канал.
Актуально Які іменини українці святкуватимуть у грудні 2023 року
Календар Днів ангела на січень
- 1 січня — Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єрьомей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
- 2 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.
- 3 січня — Гордій, Аріна, Ірина.
- 4 січня — Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків.
- 5 січня — Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна.
- 6 січня — Іван, Ян.
- 7 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян.
- 8 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка.
- 9 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
- 10 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія.
- 11 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.
- 12 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна.
- 13 січня — Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків.
- 14 січня – Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна.
- 15 січня — Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона.
- 16 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла.
- 17 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.
- 18 січня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
- 19 січня — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
- 20 січня — Павло, Семен, Інна.
- 21 січня — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна (Ганна).
- 22 січня — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.
- 23 січня — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.
- 24 січня — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.
- 25 січня — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.
- 26 січня — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.
- 27 січня — Дмитро, Іван, Петро.
- 28 січня — Володимир, Георгій, Ольга.
- 29 січня — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.
- 30 січня — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
- 31 січня — Віктор, Іван, Ілля, Микита.