Тепер українці святкуватимуть свої Дні ангела по-новому. Які іменини будуть у грудні 2023 року за новоюліанським календарем, підкаже 24 Канал.

Теж важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Календар Днів ангела на грудень 2023

  • 1 грудня - Антон, Дмитро
  • 2 грудня - Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір
  • 3 грудня - Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір
  • 4 грудня - Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія
  • 5 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій
  • 6 грудня - Максим, Микола
  • 7 грудня - Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій
  • 8 грудня - Анфіса, Кирило
  • 9 грудня - Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан
  • 10 грудня - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна
  • 11 грудня - Данило, Іван, Лука, Микола, Петро
  • 12 грудня - Олександр
  • 13 грудня - Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків
  • 14 грудня - Микола, Філімон
  • 15 грудня - Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон
  • 16 грудня - Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
  • 17 грудня - Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан
  • 18 грудня - Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій
  • 19 грудня - Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
  • 20 грудня - Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.
  • 21 грудня - Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.
  • 22 грудня - Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.
  • 23 грудня - Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.
  • 24 грудня - Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.
  • 25 грудня - Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія.
  • 26 грудня - Лука, Степан, Теодор, Тихін, Федір, Антоніна.
  • 27 грудня - Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.
  • 28 грудня - Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипіна, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрена, Наталія.
  • 29 грудня - Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.
  • 30 грудня - Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
  • 31 грудня - Михайло, Петро, Меланія.