Тепер українці святкуватимуть свої Дні ангела по-новому. Які іменини будуть у грудні 2023 року за новоюліанським календарем, підкаже 24 Канал.
Теж важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
Календар Днів ангела на грудень 2023
- 1 грудня - Антон, Дмитро
- 2 грудня - Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір
- 3 грудня - Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір
- 4 грудня - Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія
- 5 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій
- 6 грудня - Максим, Микола
- 7 грудня - Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій
- 8 грудня - Анфіса, Кирило
- 9 грудня - Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Софрон, Степан
- 10 грудня - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна
- 11 грудня - Данило, Іван, Лука, Микола, Петро
- 12 грудня - Олександр
- 13 грудня - Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків
- 14 грудня - Микола, Філімон
- 15 грудня - Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон
- 16 грудня - Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
- 17 грудня - Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан
- 18 грудня - Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій
- 19 грудня - Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
- 20 грудня - Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.
- 21 грудня - Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.
- 22 грудня - Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.
- 23 грудня - Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.
- 24 грудня - Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.
- 25 грудня - Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія.
- 26 грудня - Лука, Степан, Теодор, Тихін, Федір, Антоніна.
- 27 грудня - Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата.
- 28 грудня - Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипіна, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрена, Наталія.
- 29 грудня - Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.
- 30 грудня - Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.
- 31 грудня - Михайло, Петро, Меланія.