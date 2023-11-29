Тепер українці святкуватимуть свої Дні ангела по-новому. Які іменини будуть у грудні 2023 року за новоюліанським календарем, підкаже 24 Канал.

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Календар Днів ангела на грудень 2023