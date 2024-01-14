По случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправьте сегодня теплые слова своим самым родным именинницам.
К теме Новый календарь Дней ангела на январь 2024: кто будет праздновать свои именины
День ангела Нины: поздравления в стихах
Річкою бурхливою хай життя вирує,
Доленьку щасливу сам Господь дарує!
Хай крильми широкими ангел захищає,
Цілями високими серце наповняє.
Хай добро з надією душу зігрівають,
Все, що було мрією, ангел хай здійснює.
Миру та добробуту принесе з собою,
І наповнює життя щастям та любов’ю.
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,
Любові й удачі без кінця і краю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
Поздравление с Днем ангела Нины / Фото "Открытки"
***
Вітаю тебе, люба Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й бажаною.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя без бід та образ!
***
Ніно, нині свято в тебе,
З Днем ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Поздравление с Днем ангела Нины / Фото "Открытки"
День ангела Нины: поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе, Нина, большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!
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Дорогая Нина! Желаю, чтобы покровительница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла мысли и поступки. Чтобы никому не давала тебя обидеть, отводила как можно дальше врагов и недоброжелателей. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце – море любви, а на душе – гармония и покой. С Днем святой Нины!
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Милая Ниночка, пусть глаза всегда сияют от счастья, словно две яркие звездочки. Желаю, чтобы ты преуспевала во всем, за что берешься, и была любимицей удачи. Пусть тебя окружают только добрые люди, а каждый день наполняется радостью и позитивом!
Поздравления с Днем ангела Нины / Фото "Факты"
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Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций. Желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.
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С Днем Нины! Искренне желаю успехов в профессии, а также семейного уюта и тепла. Пусть все невзгоды покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.
Поздравления с Днем ангела Нины / Фото Pinterest