День ангела Марії 2023: добірка щирих привітань у віршах та прозі
Вітаємо з Днем ангела Марії. Бажаємо ніколи не втрачати віру в себе та впевнено долати всі труднощі на життєвому шляху. Нехай ангел-охоронець завжди вас оберігає та дарує свою опіку.
З нагоди іменин 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Марії, всього вам найкращого та здійснення найзаповітніших мрій!
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День ангела Марії: привітання у віршах
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя, мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
***
Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії й благії літа!
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
День ангела Марії: привітання у прозі
Дорога Марійко, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі й квітучої краси, вічної любові й щирого щастя!
***
Вітаю тебе, Маріє! Бажаю ніколи не впадати у відчай і не сумувати. Бажаю завжди бути мудрою, доброю, щирою, красивою. Нехай всередині тебе вирує океан прекрасних ідей і світлих думок. Нехай навколо тебе будуть хороші люди та великі можливості. Слухай своє серце, вір у свою мрію, даруй усмішку близьким і наповнюй життя любов'ю!
***
Дорога Маріє! Сьогодні – твій день, коли увесь світ з радістю вітає тебе! Нехай кожна мить буде наповнена усмішками та приємними сюрпризами. Нехай здійснюються всі твої мрії, а щастя та удача будуть твоїми вірними супутниками. Ти – саме та людина, яка завжди приносить світло та тепло у життя інших. Тож нехай це світло повертається до тебе вдвічі яскравішим! З Днем ангела!
***
Радості та світла, кохання та тепла бажаємо тобі, Марійко, у день іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не знемагай, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!