По случаю именин 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Марии, всего вам наилучшего и воплощения самых заветных мечтаний!
Актуально Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
День ангела Марии: поздравления в стихах
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Щоб доля твоя, мов казка була.
Щоб серце співало,
Всяке лихо минало.
Щоб ангел охороняв,
Твою душу і тіло.
А Господь, щоб тобі посилав,
Усе те, чого ти просила.
День ангела Марии / Фото "Страна У"
***
Всю доброту, яка існує у світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!
Хай Матір Божа вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії й благії літа!
***
Хай Марію нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
День ангела Марии / Фото "ТСН"
День ангела Марии: поздравления в прозе
Дорогая Машенька, от всего сердца тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, замечательного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья!
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Поздравляю тебя, Мария! Желаю никогда не отчаиваться и не унывать. Желаю всегда быть мудрой, доброй, искренней, красивой. Пусть внутри тебя бушует океан прекрасных идей и светлых мыслей. Пусть вокруг тебя будут хорошие люди и большие возможности. Слушай свое сердце, верь в свою мечту, даруй улыбку близким и наполняй жизнь любовью!
День ангела Марии / Фото "Открытки"
День ангела Марии / Фото "Открытки"
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Дорогая Мария! Сегодня – твой день, когда весь мир с радостью поздравляет тебя! Пусть каждый миг будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами. Пусть сбываются все твои мечты, а счастье и удача будут твоими верными спутниками. Ты именно тот человек, который всегда приносит свет и тепло в жизнь других. Пусть этот свет возвращается к тебе вдвое ярче! С Днем ангела!
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Радости и света, любви и тепла желаем тебе, Машенька, в день именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не изнывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!