З нагоди іменин 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Марії, всього вам найкращого та здійснення найзаповітніших мрій!

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День ангела Марії: привітання у віршах

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Щоб доля твоя, мов казка була.

Щоб серце співало,

Всяке лихо минало.

Щоб ангел охороняв,

Твою душу і тіло.

А Господь, щоб тобі посилав,

Усе те, чого ти просила.

День ангела Марії / Фото "Країна У"

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії й благії літа!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

День ангела Марії / Фото "ТСН"

День ангела Марії: привітання у прозі

Дорога Марійко, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття, впевненості в собі й квітучої краси, вічної любові й щирого щастя!

***

Вітаю тебе, Маріє! Бажаю ніколи не впадати у відчай і не сумувати. Бажаю завжди бути мудрою, доброю, щирою, красивою. Нехай всередині тебе вирує океан прекрасних ідей і світлих думок. Нехай навколо тебе будуть хороші люди та великі можливості. Слухай своє серце, вір у свою мрію, даруй усмішку близьким і наповнюй життя любов'ю!

День ангела Марії / Фото "Листівки"

День ангела Марії / Фото "Листівки"

***

Дорога Маріє! Сьогодні – твій день, коли увесь світ з радістю вітає тебе! Нехай кожна мить буде наповнена усмішками та приємними сюрпризами. Нехай здійснюються всі твої мрії, а щастя та удача будуть твоїми вірними супутниками. Ти – саме та людина, яка завжди приносить світло та тепло у життя інших. Тож нехай це світло повертається до тебе вдвічі яскравішим! З Днем ангела!

***

Радості та світла, кохання та тепла бажаємо тобі, Марійко, у день іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не знемагай, відкривай нові горизонти! Нехай поряд будуть ті, кого ти любиш!