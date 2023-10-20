Популярність імен – це фактор, який часто беруть до уваги молоді батьки при виборі імені. Для хлопчиків існує дуже багато цікавих варіантів, які гарно звучать. Добірку чоловічих імен зібрав 24 Канал.

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Популярні імена для хлопчиків

Ім'я Авраам перший раз побачили у Святому Письмі. Так називали прабатька всього єврейського народу. На той момент воно означало "батько піднесений". Але через певний період часу Бог наказав змінити ім'я та його почали пояснювати як "батько народів".

Валерій звучить просто і красиво. Його вважають римським родовим ім'ям Valerius. З'явилося на латині та має значення "бути здоровим". Трактують як "сильний", "бадьорий", "міцний".

Макар утворилося у грецькій мові від слова "Макаріос". Має значення "блаженний","щасливий". У давньогрецькій міфології Макаріос вживали як синонім до бога Зевса.

Гліб, за першим варіантом походження, виникло як ім'я зі давньоскандинавської культури. Там мало значення "улюбленець Богів", "спадкоємець". А за другою версією, Гліб бере початок зі слов’янської культури, де ім'я означає "земля", "рілля".

Давид – милозвучне ім'я з давньоєврейським корінням. На українську перекладається як "улюблений", "улюбленець", "коханий".

Євген – лаконічне чоловіче ймення. Бере початок із Давньої Греції. Має значення "благородний", "знатний". А дослівно з грецької мови перекладається як "з хорошими генами".

Кирило теж має грецькі корені. Воно означає "пан" або "владика". Деякі кажуть, що виникло у перській мові та трактується як "сонце".

Ростислав – ім'я зі слов'янським корінням. Воно досить популярне в Україні. Складається з двох коренів: "рост" і "слава". Тобто, трактується як "слава, яка зростає".

Нещодавно ми повідомляли, яке ім'я для хлопчиків буде найпопулярнішим у 2024 році.