Популярность имен – это фактор, который часто учитывают молодые родители при выборе имени. Для мальчиков существует очень много интересных звучащих вариантов. Подборку мужских имен собрал 24 Канал.

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Популярные имена для мальчиков

Имя Авраам первый раз увидели в Священном Писании. Так называли прародителя всего еврейского народа. На тот момент оно означало "отец возвышенный". Но через определенный период времени Бог приказал изменить имя и его начали объяснять как "отец народов".

Валерий звучит просто и красиво. Его считают римским родовым именем Valerius. Появилось на латыни и имеет значение "быть здоровым". Трактуют как "сильный", "бодрый", "крепкий".

Макар образовалось в греческом языке от слова "Макариос". Имеет значение "блаженный", "счастливый". В древнегреческой мифологии Макариос употребляли как синоним к богу Зевсу.

Глеб, по первому варианту происхождения, возникло как имя из древнескандинавской культуры. Там имело значение "любимец Богов", "наследник". А по второй версии, Глеб берет начало из славянской культуры, где имя означает "земля", "пашня".

Давид – благозвучное имя с древнееврейскими корнями. На украинский переводится как "любимый", "любимый", "любимый".

Евгений – лаконичное мужское имя. Берет начало из Старой Греции. Имеет значение "благородный", "знатный". А дословно с греческого переводится как "с хорошими генами".

Кирилл тоже имеет греческие корни. Оно означает "господин" или "владыка". Некоторые говорят, что возникло в персидском языке и трактуется как солнце.

Ростислав – имя со славянскими корнями. Оно достаточно популярное в Украине. Состоит из двух корней: "рост" и "слава". То есть, трактуется как "растущая слава".

Недавно мы сообщали, какое имя для мальчиков будет самым популярным в 2024 году.