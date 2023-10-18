От даты рождения вашего ребенка зависит, какого он будет знака зодиака. Каждый из них имеет свои особенности, которые впоследствии проявляются в личности. Собрали несколько советов, как назвать мальчика по знаку зодиака.

Какая красота Названо лучшее имя для мальчика в 2024 году

Имена для мальчиков по знаку зодиака

К земным знакам зодиаку принадлежит Дева, Телец, Козерог. Таким мальчишкам подойдут имена, которые ассоциируются с надежностью и семейностью. К примеру, Сергей, Иван, Петр, Матвей, Глеб, Вадим, Валентин, Тимофей, Тимур.

Другие знаки зодиака, связанные со стихией огня . Это Лев, Овен, Стрелец. Их воспалительный характер можно подкорректировать именами с мягкими согласными. Может быть Илья, Алексей, Виталий, Ярослав, Святослав.

Водяные знаки , такие, как Скорпион, Рыбы, Рак характеризуются энергичностью и активностью. Этим мальчикам будут подходить имена Александр, Николай, Владимир, Вениамин, Ефим, Эльдар, Тарас, Савелий.

Стихия воздуха касается Близнецов, Весов, Водолеев. Преимущественно это очень мечтательные и творческие личности. Их следует назвать так, чтобы красиво звучало. Речь идет об именах Георгий, Вячеслав, Аркадий, Альберт, Марк, Руслан, Илларион.

Специалисты не советуют выбирать детям такие имена, как у их родителей. Это может отрицательно сказаться на них. Также советуют обращать внимание, сочетается ли имя с фамилией и отчеством.

На днях стало известно, какое имя будет самым популярным в 2024 году.