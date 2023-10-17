Фахівці стверджують, що традиційні імена все ще популярні, але так само багато й незвичних. На їхню думку, на вживаність імен впливають знаменитості й телевізійні програми. Однак, у 2024 році ми все більше будемо спостерігати тенденцію повернення до старих імен.
Дуже красиві 7 традиційних імен для хлопчиків, які сподобаються кожному
Яке ім'я для хлопчиків буде найпопулярнішим
Експерти кажуть, що імена, які завжди вважалися суто жіночими, тепер можуть використовуватися й для хлопчиків. Наприклад, співачка Ріанна та репер Asap Rocky назвали свого сина Ріот Роуз, а телеведуча Кріссі Тейген і виконавець Джон Ледженд дали ім'я сину – Рен.
Це ймення кельтського походження зі значенням "ведмідь". Вважається, що Артур завжди розглядали як один з варіантів імен для молодих британських принців, обране як друге ім'я для принца Луї.
Зазначається, що іменами-унісекс у 2024 році, тобто, як для хлопчиків, так і для дівчаток будуть такі варіанти:
- Агнес;
- Бетті;
- Седрик;
- Долорес;
- Дункан;
- Флоренція;
- Джорджина;
- Марджорі;
- Рей;
- Стенлі;
- Сільвія.
До речі, на широке поширення таких імен, як Артур і Фінн, вплинув серіал "Гострі картузи". Це британська кіноробота про створення злочинної імперії після Першої світової війни.
Якщо вам до душі традиційні імена, то на днях ми зібрали дуже красиву добірку.