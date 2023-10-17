Фахівці стверджують, що традиційні імена все ще популярні, але так само багато й незвичних. На їхню думку, на вживаність імен впливають знаменитості й телевізійні програми. Однак, у 2024 році ми все більше будемо спостерігати тенденцію повернення до старих імен.

Дуже красиві 7 традиційних імен для хлопчиків, які сподобаються кожному

Яке ім'я для хлопчиків буде найпопулярнішим

Експерти кажуть, що імена, які завжди вважалися суто жіночими, тепер можуть використовуватися й для хлопчиків. Наприклад, співачка Ріанна та репер Asap Rocky назвали свого сина Ріот Роуз, а телеведуча Кріссі Тейген і виконавець Джон Ледженд дали ім'я сину – Рен.

Передбачається, що у 2024 році знову стануть шалено популярними традиційні імена для дітей. Зокрема, на думку фахівців, ім'ям номер один у 2024 році стане Артур. Вони підрахували, що за 2021 рік ім'я Артур використовували понад 3000 разів.

Це ймення кельтського походження зі значенням "ведмідь". Вважається, що Артур завжди розглядали як один з варіантів імен для молодих британських принців, обране як друге ім'я для принца Луї.

Зазначається, що іменами-унісекс у 2024 році, тобто, як для хлопчиків, так і для дівчаток будуть такі варіанти:

Агнес;

Бетті;

Седрик;

Долорес;

Дункан;

Флоренція;

Джорджина;

Марджорі;

Рей;

Стенлі;

Сільвія.

До речі, на широке поширення таких імен, як Артур і Фінн, вплинув серіал "Гострі картузи". Це британська кіноробота про створення злочинної імперії після Першої світової війни.

Якщо вам до душі традиційні імена, то на днях ми зібрали дуже красиву добірку.