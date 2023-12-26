Як назвати хлопчика, який народиться у січні: 7 милозвучних імен

Ім'я для кожної людини має дуже важливе та особливе значення. Тому батькам варто перебрати безліч варіантів перед народженням дитини, щоб не схибити.

До Нового року залишилось декілька днів. Тому жінки, які збираються народжувати у січні, з особливим трепетом чекають 2024. 24 Канал зібрав підбірку чоловічих імен, якими ви вже незабаром можете назвати сина.

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Підбірка імен для хлопчиків

Ім'я Богдан має слов'янські коріння. Воно утворилось від двох слів: "Бог" і "давати". Тому й значення цього імені відповідне: "Богом даний". У таких хлопчиків досить складний характер, з яким батьки інколи не можуть справитися.

Ім'я Павло має латинське походження та утворене від Paulus, що трактується як "маленький", "молодший", "малий", "невеликий". Раніше воно було дуже популярне у Київській Русі, куди прийшло з Візантії.

Ім'я Ілля – одне із найдавніших. З івриту перекладається як "той, що вірить" та означає "мій Бог – Господь". Також існує думка, що воно утворилося від імені Ілія, яке трактується як "фортеця Господня", "сила Божа".

Ім'я Микита зародилося у часи Стародавньої Греції та перекладається як "переможець". Тому батьки раніше часто називали так своїх дітей для хорошої долі. Вважалося, що у дорослому віці Микити стають мужніми чоловіками.

Маленький хлопчик / Фото Pixabay

Ім'я Євген – давньогрецького походження та означає "благородний", "знатний", "з хорошими генами". Зазвичай такі хлопчики дуже виховані, інтелігентні, мудрі та розумні. Ці якості характеру проявляються з самого дитинства.

Ім'я Сергій має латинське коріння. Воно утворилося від імені Sergius, яке колись було популярне в Римі, та трактується як "високий", "знатний". За іншою версією, перекладається як "слуга Бога".

Ім'я Дмитро – одне із найпопулярніших в Україні. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "присвячений богині Деметрі", яка вважається покровителькою родючості та землі. За іншою версією, ім'я трактується як "хлібороб".

Звичайно, є люди, в яких у січні має народитися донечка. Чекати залишилось зовсім трошки. Прийшов час думати над іменем, яке якнайкраще підійде дівчинці.