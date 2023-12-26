До Нового року залишилось декілька днів. Тому жінки, які збираються народжувати у січні, з особливим трепетом чекають 2024. 24 Канал зібрав підбірку чоловічих імен, якими ви вже незабаром можете назвати сина.

Теж корисно Були популярні за часів Київської Русі: 6 чудових імен, якими можна назвати сина у 2024 році

Підбірка імен для хлопчиків

Ім'я Богдан має слов'янські коріння. Воно утворилось від двох слів: "Бог" і "давати". Тому й значення цього імені відповідне: "Богом даний". У таких хлопчиків досить складний характер, з яким батьки інколи не можуть справитися.

Ім'я Павло має латинське походження та утворене від Paulus, що трактується як "маленький", "молодший", "малий", "невеликий". Раніше воно було дуже популярне у Київській Русі, куди прийшло з Візантії.

Ім'я Ілля – одне із найдавніших. З івриту перекладається як "той, що вірить" та означає "мій Бог – Господь". Також існує думка, що воно утворилося від імені Ілія, яке трактується як "фортеця Господня", "сила Божа".

Ім'я Микита зародилося у часи Стародавньої Греції та перекладається як "переможець". Тому батьки раніше часто називали так своїх дітей для хорошої долі. Вважалося, що у дорослому віці Микити стають мужніми чоловіками.

Маленький хлопчик / Фото Pixabay

Ім'я Євген – давньогрецького походження та означає "благородний", "знатний", "з хорошими генами". Зазвичай такі хлопчики дуже виховані, інтелігентні, мудрі та розумні. Ці якості характеру проявляються з самого дитинства.

Ім'я Сергій має латинське коріння. Воно утворилося від імені Sergius, яке колись було популярне в Римі, та трактується як "високий", "знатний". За іншою версією, перекладається як "слуга Бога".

Ім'я Дмитро – одне із найпопулярніших в Україні. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "присвячений богині Деметрі", яка вважається покровителькою родючості та землі. За іншою версією, ім'я трактується як "хлібороб".

Звичайно, є люди, в яких у січні має народитися донечка. Чекати залишилось зовсім трошки. Прийшов час думати над іменем, яке якнайкраще підійде дівчинці.