До Нового года осталось несколько дней. Поэтому женщины, которые собираются рожать в январе, с особым трепетом ждут 2024. 24 Канал собрал подборку мужских имен, которыми вы уже скоро можете назвать сына.

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Подборка имён для мальчиков

Имя Богдан имеет славянские корни. Оно образовалось от двух слов: "Бог" и "давать". Поэтому и значение этого имени соответствует: "Богом дан". У таких мальчиков достаточно сложный характер, с которым родители иногда не могут справиться.

Имя Павел имеет латинское происхождение и образовано от Paulus, трактуемого как "маленький", "младший", "малый", "небольшой". Раньше оно было очень популярно в Киевской Руси, куда пришло из Византии.

Имя Илья – одно из самых древних. С иврита переводится как "верующий" и означает "мой Бог - Господь". Также существует мнение, что оно образовалось от имени Илия, трактуемого как "крепость Господня", "сила Божья".

Имя Никита зародилось во времена Древней Греции и переводится как "победитель". Поэтому родители раньше часто называли так своих детей для хорошей судьбы. Считалось, что во взрослом возрасте Никиты становятся мужественными мужчинами.

Маленький мальчик / Фото Pixabay

Имя Евгений – древнегреческого происхождения и означает "благородный", "знатный", "с хорошими генами". Обычно такие мальчики очень воспитаны, интеллигентны, мудры и умны. Эти свойства характера проявляются с самого детства.

Имя Сергей имеет латинские корни. Оно образовалось от имени Sergius, когда-то популярного в Риме, и трактуется как "высокий", "знатный". По другой версии, переводится как "слуга Бога".

Имя Дмитрий – одно из самых популярных в Украине. Оно пришло к нам из Древней Греции и означает "посвящённый богине Деметре", которая считается покровительницей плодородия и земли. По другой версии, имя трактуется как "хлебороб".

Конечно, есть люди, у которых в январе должна родиться дочь. Ждать осталось совсем немного. Пришло время думать над именем, которое лучше всего подойдет девочке.