Мужские древнерусские имена обычно имеют очень мощное значение, ведь ими раньше назывались мужественные и храбрые воины. Подборку имен, которые давали ребятам во времена Киевской Руси, подготовил 24 Канал.

Храните 7 самых красивых украинских имен, которыми можно назвать мальчика в 2024 году

Список имен для мальчиков

Имя Святополк состоит из двух корней: "праздник" ("святой") и "полк" ("воинство"). Оно трактуется как "святое воинство". Такие ребята имеют крепкий характер и всегда готовы отстоять свое мнение, поэтому часто вступают в споры.

Имя Владимир означает "великая сила", "великая власть". Оно пришло к нам с языческих времен. Однако впоследствии церковь признала его христианским, поскольку один из самых известных владельцев этого имени Владимир Великий окрестил Киевскую Русь.

Имя Мстислав – древнего украинского происхождения. Оно образовано из двух слов: "мсти", которое означает "мстить", и "слав", которое трактуется как "слава". Этим именем назывались некоторые древнерусские князья, в частности Мстислав Храбрый и Мстислав Изяславович.

Мужские имена времен Киевской Руси / Фото Canva

Имя Ростислав имеет славянское происхождение. Оно состоит из двух слов: "расти" и "слава". Потому и переводится как "растущая слава". Такие ребята находятся в постоянном поиске и никогда не перестают работать над собой.

Имя Всеволод также имеет два корня: "весь" ("все") и "влад" ("владеть"). Поэтому оно означает "обладает всем", "обладает миром". Такие ребята любят во всем побеждать. Они горды, устойчивы, уравновешены, спокойны и серьезны.

Имя Ярополк – славянское. Оно имеет значение "славный воин". Такие ребята обладают настоящими лидерскими качествами и всегда выступают за честность, справедливость и свободу.