Чоловічі давньоруські імена зазвичай мають дуже потужне значення, адже ними раніше називалися мужні та хоробрі воїни. Підбірку імен, які давали хлопцям у часи Київської Русі, підготував 24 Канал.

Зберігайте 7 найкрасивіших українських імен, якими можна назвати хлопчика у 2024 році

Список імен для хлопчиків

Ім'я Святополк складається з двох коренів: "свято" ("святий") і "полк" ("воїнство"). Воно трактується як "святе воїнство". Такі хлопці мають міцний характер та завжди готові відстояти свою думку, тому часто вступають у суперечки.

Ім'я Володимир означає "велика сила", "велика влада". Воно прийшло до нас з язичницьких часів. Однак згодом церква визнала його християнським, оскільки один із найвідоміших власників цього імені, Володимир Великий, похрестив Київську Русь.

Ім'я Мстислав – давнього українського походження. Воно утворене з двох слів: "мсти", яке означає "мстити", і "слав", яке трактується як "слава". Цим іменем називалися деякі давньоруські князі, зокрема Мстислав Хоробрий та Мстислав Ізяславович.

Чоловічі імена часів Київської Русі / Фото Canva

Ім'я Ростислав має слов'янське походження. Воно складається з двох слів: "рости" і "слава". Тому й перекладається як "слава, що зростає". Такі хлопці знаходяться у постійному пошуку та ніколи не перестають працювати над собою.

Ім'я Всеволод також має два корені: "весь" ("все") та "волод" ("володіти"). Тому воно означає "володіє всім", "володіє світом". Такі хлопці люблять у всьому перемагати. Вони горді, стійкі, врівноважені, спокійні та серйозні.

Ім'я Ярополк – слов'янське. Воно має значення "славний воїн". Такі хлопці володіють справжніми лідерськими якостями та завжди виступають за чесність, справедливість й свободу.