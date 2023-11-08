Ім'я для дівчинки не має викликати сміху чи великого здивування. Адже потім такі насмішки будуть впливати на психіку дитини. Особливо актуально в дитячому та підлітковому віці. Тому ім'я має просто вимовлятися. 24 Канал зібрав кілька гарних і нескладних імен для дівчаток.

Справжня краса 6 незвичних жіночих імен, які приваблюють усіх

Красиві імена для дівчаток: що означають

Анастасія – жіночий варіант чоловічого ймення Анастасій (Анастас). З давньогрецької мови воно означає "воскресіння" або "повернена до життя".

Катерина – красиве ім'я, яке походить з Давньої Греції. Воно з'явилося від грецького Αικατερίνη, що звучить як Хайкатеріне. Перекладається як "вічно чиста".

Олена виникло від імені грецького бога сонця Геліоса. Перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Також у греків існувало інше жіноче ім'я – Селена. Його пов'язували з місяцем. Так часто називали дівчаток з аристократичних сімей.

Поліна – гарне жіноче ймення, яке має різні версії. За першою, воно з'явилося від грецького імені Аполлінарія, яке є похідним від імені давньогрецького бога Аполлона. Має значення "сонячна". А за іншою версією, з'явилось від французького жіночого ймення Pauline.

Стефанія – жіноче ймення, що з'явилося від імені Стефан або Степан. З давньогрецької мови означає "вінець", "діадема".

Дарина має різні версії виникнення. Дуже часто кажуть, що воно – старослов'янського походження. Сформувалося від слова "дар" та означає "дарована" або "подарована".

Інші кажуть, що Дарина з давньоперсидським корінням. Воно з'явилося від імені Дараявауш (Дарій): "дару" означає "володіє", а "вауш" – "добрий, благий".

Вероніка, на думку істориків, з'явилося від імені Ференіка. Так було звати жінку правителя Єгипту з династії Птолемеїв. Ференіка має 2 корені: Φερενικη трактується як "приносити" та νικη – "перемога". Отже, значення імені – "та, що приносить перемогу".

Марія – добре відоме всім ім'я, яке виникло від єврейського Міріам. Є дуже популярним у християнських країнах Європи, Африки та Америки. Ім'я набуло особливого поширення, адже так називається маір Ісуса Христа – Діва Марія.

Якщо ви поціновувач всього українського, то існують красиві давні слов'янські імена для дівчаток.