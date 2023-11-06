Незвичні імена звучать небанально, і цим приваблюють інших. Тут важливо, аби вони органічно поєднувалися з прізвищем і по батькові. Добірку рідковживаних імен для дівчаток зібрав 24 Канал.

Краса 5 давніх українських імен для дівчаток, які забули

Незвичні імена для дівчаток: що означають

Лілея вважається однією з форм імені Лілія. А воно, своєю чергою, є варіантом єврейського ймення Ліліт. З івриту має значення "нічна тиша" або просто "нічна".

Євангеліна – особливе та благородне жіноче ймення. Воно є біблійним: коли його чуєш, то одразу з'являються асоціації з Євангеліє. Воно перекладається на українську як "блага" або "добра звістка".

Квітана – красиве ім'я, що ймовірно, утворилося від слов'ян. Дуже часто ще кажуть – Квітка. Має таке ж значення, як звучання та символізує красу й цвітіння.

Орина – це народна форма імені Ірина. Воно бере початок ще з Давньої Греції та означає "мир", "спокій".

Ліна має різні варіанти виникнення. За однією з них, ім'я має давньогрецьке коріння від чоловічого ймення Лін. Так звали засновника міста Линос, який був сином бога Аполлона. Через певний час утворилась жіноча форма – Ліна.

Інші кажуть, що ім'я Ліна з'явилося від латинського слова "сирена". Так давні римляни називали птахів, які красиво співають.

Майя теж можна почути не дуже часто. Деякі фахівці вважають, що це давньогрецьке ймення, оскільки так кликали богиню, мати Гермеса. Має переклад "матінка", "годувальниця", "богиня родючості". Інші кажуть, що воно походить від латині та перекладається як "народжена в травні". У Римі воно одразу асоціювалось з покровителькою плодючої землі – богинею Майєю.