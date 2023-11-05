Проте існують імена, які вважаються давно забутими. Деякі з них вражають своєю милозвучністю та оригінальністю. Про давні українські імена для дівчаток розкаже 24 Канал.

Вам сподобається 7 давніх імен для дівчаток, які походять від слов'ян

Давно забуті українські імена

Зореслава – слов'янське жіноче ім'я, яке утворилося від чоловічого – Зореслав. Воно походить від двох слів "зоря" та "слава". А також означає ту, яка "озорена славою", "яка славить зорю" та "яка уславлена зорею".

Єсенія має старослов'янські корені. Існує декілька теорій походження цього імені. За однією із них, ним називали дівчаток, народжених навесні. Вважається, що такі діти були довгоочікуваними в сім'ї, і батьки нарешті змогли отримати подарунок від життя.

Любава походить від старослов'янського слова "любити". Може перекладатися як "любляча", "та, що любить" або, навпаки, наділена цією якістю, тобто "улюблена".



Гарні українські імена / Фото Pixabay

Забава – рідкісне, але досить милозвучне жіноче ім'я, яке бере свій початок зі слов'янської культури. Має кілька значень: "насолода", "втіха", "веселощі". Найбільш популярним це ім'я було у Київській Русі в період язичництва.

Дзвенислава (Дзвінка) складається з двох частин: дзвін (дзвеніти) та слава. В Древній Русі вважалося, що Дзвенислава – це ім'я ангела-охоронця, який все життя буде оберігати людину. У його значенні є багато древніх коренів і джерел, які сьогодні безповоротно загублені.

Автор: Марія Примич