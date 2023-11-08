Имя для девочки не должно вызывать смеха или большого удивления. Поскольку потом такие насмешки будут влиять на психику ребенка. Особенно актуально в детском и подростковом возрасте. Поэтому имя должно просто произноситься. 24 Канал собрал несколько красивых и несложных имен для девочек.

Настоящая красота 6 необычных женских имен, привлекающих всех

Красивые имена для девочек: означающие

Анастасия – женский вариант мужского имени Анастасий (Анастас). Из древнегреческого языка оно означает "воскресение" или "возвращенное к жизни".

Екатерина – красивое имя, происходящее из Древней Греции. Оно появилось от греческого Αικατερίνη, котоорое звучит как Хайкатерине. Переводится как "вечно чистая".

Елена возникло от имени греческого бога солнца Гелиоса. Переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч". Также у греков было другое женское имя – Селена. Его связывали с луной. Так часто называли девочек из аристократических семей.

Полина – красивое женское имя, имеющее разные версии. По первой, оно появилось от греческого имени Аполлинария, которое берет начало от имени древнегреческого бога Аполлона. Имеет значение "солнечная". А по другой версии, появилось от французского женского имени Pauline.

Стефания – женское имя, которое появилось от имени Стефан или Степан. Из древнегреческого языка означает "венец", "диадема".

Дарья имеет разные версии возникновения. Очень часто говорят, что оно – старославянского происхождения. Сформировалось от слова "дар" и означает "дарованное" или "подаренное".

Другие говорят, что Дарья с древнеперсидскими корнями. Оно появилось от имени Дараявауш (Дарий): "дар" означает "владеющий", а "вауш" – "добрый, благий".

Вероника, по мнению историков, возникло от имени Ференика. Так зовут жену правителя Египта из династии Птолемеев. Ференика имеет 2 корня: Φερενικη трактуется как "приносить" и νικη – "победа". Итак, значение имени – "приносящая победу".

Мария – хорошо известное всем имя, возникшее от еврейского Мириам. Очень популярное в христианских странах Европы, Африки и Америки. Имя получило особое распространение, ведь так называется мама Иисуса Христа – Дева Мария.

Если вы ценитель всего украинского, то существуют красивые давние славянские имена для девочек.