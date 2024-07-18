У Міністерстві юстиції України проаналізували, як батьки називали дітей у першому півріччі 2024 року. У список потрапили найпоширеніші та найнезвичніші варіанти. Детальніше читайте у матеріалі.

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Як в Україні називають дітей у 2024 році

Серед найпопулярніших жіночих імен цього року є такі: Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дарина, Єва, Емілія, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія, Стефанія та Уляна. Як бачимо, у список потрапили як традиційні варіанти, так і досить незвичні для нашої країни.

Міністерство юстиції України також зібрало інформацію про найпоширеніші чоловічі імена: Артем, Богдан, Давид, Данило, Максим, Матвій, Марк, Назар, Олександр, Тимофій і Тимур. Помітно, що батьки хлопчиків рідше вдавалися до експериментів, адже називали їх доволі звичними для нас варіантами.

Звичайно, як і кожного року, є батьки, які хочуть, щоб донька або син називалися по-особливому. Якісь імена вони беруть з давніх часів, а інші запозичують з різних країн, адже хочуть відрізнятися від інших.

Як назвати дитину / Фото Canva

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Незвичні жіночі імена: Авігея, Абігель, Айсель, Айріс, Аліша, Василина, Велла, Вірсавія, Даяна, Дзвіна, Дзенислава, Еліна, Естерсіта, Ілана, Клеопатра, К’яра, Леля, Летті, Лієль, Ліліт, Лія, Лорелай, Лукірія, Луна, Люсіанна, Маліка, Марфа, Медея, Мері, Мірабелла, Мірра, Нана, Наомі, Нонна, Ноомі, Олівія, Онися, Оріяна, Орислава, Рєната, Рута, Селена, Феміда.

Незвичні чоловічі імена: Августин, Амур, Аркад, Аквамарін, Віллі, Вогнедар, Даніслав, Добриня, Еліазар, Еней, Ескєндер, Ілай, Килим, Левко, Люциус, Маверік, Мілош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувім, Самсон, Сіріус, Тео, Торвальд, Фелікс, Флоріан, Чіпріан, Яким, Яник.

У Міністерстві юстиції також нагадали, що з шістнадцяти років людина може змінювати прізвище, ім'я або по батькові. З чотирнадцятирічного віку – лише з дозволу батьків. Якщо хтось з батьків помер, зник безвісти або позбавлений батьківських прав, то дозволяється це робити за згодою одного.