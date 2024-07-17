Мають хорошу долю чоловіки, яким належать імена Макар, Микола, Ярослав та Олексій. Тож батькам, які незабаром чекають на сина, можна назвати його так. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.

До слова Власникам цих 4 імен складно розбагатіти: про які варіанти йде мова

Макар

Ім'я Макар утворилося у Стародавній Греції. Його можна побачити у давньогрецькій міфології, адже бога грому та блискавок раніше називали Макаріосом. Це ім'я перекладається як "благословенний" або "щасливий".

Досягти успіхів у житті Макарові допомагає саме його характер. Річ у тім, що хлопець вміє знаходити вихід із будь-якої складної ситуації. У нього справи йдуть добре й в особистому житті, адже є хорошим сім'янином.

Микола

Ім'я Микола також має давньогрецьке коріння та виникло від імені Ніколаос. Воно трактується як "переможець народів" та вважається одним із найпопулярніших не лише в Україні, але й у світі.

Микола часто займає керівні посади, оскільки гарно проявляє себе на роботі. Однак через цю суворість інколи не може знайти спільну мову з колегами. Для такого чоловіка до того ж важливо побудувати міцний шлюб.

Як назвати хлопчика / Фото Freepik

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Ярослав

Слов'янське ім'я Ярослав складається з двох частин: "яр" і "слав". Тому має значення "ярий та славний", "ярий славою". До того ж існує жіночий відповідник цього імені – Ярослава.

Ярослав є досить наполегливим, тому ніколи не зупиняється на шляху до цілей. Він стрімко рухається по кар'єрних сходинках, поки не почне обіймати найважливішу посаду. Попри це, знаходить час і на родину.

Олексій

Ім'я Олексій має давньогрецьке походження. Згодом воно прийшло і на територію Київської Русі та є популярним й досі. Утворилося від слова "алексо" або "алексіос" і тлумачиться як "захисник".

Олексій займається лише тими справами, які приносять йому задоволення та хороший прибуток. У стосунках з жінками любить проявляти ініціативу. Завжди знайде час на кохану людину та романтику.