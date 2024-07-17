Имеют хорошую судьбу мужчины, которым принадлежат имена Макар, Николай, Ярослав и Алексей. Поэтому родителям, которые вскоре ждут сына, можно назвать его так. Подробнее читайте в материале LifeStyle 24.

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Макар

Имя Макар образовалось в Древней Греции. Его можно увидеть в древнегреческой мифологии, ведь бога грома и молний раньше называли Макариосом. Это имя переводится как "благословенный" или "счастливый".

Достичь успехов в жизни Макару помогает именно его характер. Дело в том, что парень умеет находить выход из любой сложной ситуации. У него дела идут хорошо и в личной жизни, ведь является хорошим семьянином.

Николай

Имя Николай также имеет древнегреческие корни и возникло от имени Николаос. Оно трактуется как "победитель народов" и считается одним из самых популярных не только в Украине, но и в мире.

Николай часто занимает руководящие должности, поскольку хорошо проявляет себя на работе. Однако из-за этой строгости иногда не может найти общий язык с коллегами. Для такого мужчины тому же важно построить крепкий брак.

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Ярослав

Славянское имя Ярослав состоит из двух частей: "яр" и "слав". Поэтому имеет значение "ярый и славный", "ярый славой". К тому же существует женский аналог этого имени – Ярослава.

Ярослав является достаточно настойчивым, поэтому никогда не останавливается на пути к целям. Он стремительно движется по карьерной лестнице, пока не начнет занимать важнейшую должность. Несмотря на это, находит время и на семью.

Алексей

Имя Алексей имеет древнегреческое происхождение. Впоследствии оно пришло и на территорию Киевской Руси и является популярным до сих пор. Образовалось от слова "алексо" или "алексиос" и толкуется как "защитник".

Алексей занимается только теми делами, которые приносят ему удовольствие и хорошую прибыль. В отношениях с женщинами любит проявлять инициативу. Всегда найдет время на любимого человека и романтику.