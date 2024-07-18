В Министерстве юстиции Украины проанализировали, как родители называли детей в первом полугодии 2024 года. В список попали самые распространенные и необычные варианты. Подробнее читайте в материале.

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Как в Украине называют детей в 2024 году

Среди самых популярных женских имен в этом году есть такие: Алиса, Анастасия, Анна, Варвара, Виктория, Дарья, Ева, Эмилия, Злата, Мария, Милана, Полина, Соломия, София, Стефания и Ульяна. Как видим, в список попали как традиционные варианты, так и достаточно необычные для нашей страны.

Министерство юстиции Украины также собрало информацию о самых распространенных мужских именах: Артем, Богдан, Давид, Даниил, Максим, Матвей, Марк, Назар, Александр, Тимофей и Тимур. Заметно, что родители мальчиков реже прибегали к экспериментам, ведь называли их довольно привычными для нас вариантами.

Конечно, как и каждый год, есть родители, которые хотят, чтобы дочь или сын назывались по-особенному. Какие-то имена они берут с давних времен, а другие заимствуют из разных стран, ведь хотят отличаться от других.

Как назвать ребенка / Фото Canva

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Необычные женские имена: Авигея, Абигель, Айсель, Айрис, Алиша, Василиса, Велла, Вирсавия, Даяна, Колокольня, Дзенислава, Элина, Эстерсита, Илана, Клеопатра, Кьяра, Леля, Летти, Лиель, Лилит, Лия, Лорелай, Лукирия, Луна, Люсианна, Малика, Марфа, Медея, Мэри, Мирабелла, Мирра, Нана, Наоми, Нонна, Нооми, Оливия, Онися, Орияна, Орислава, Рената, Рута, Селена, Фемида.

Необычные мужские имена: Августин, Амур, Аркад, Аквамарин, Вилли, Вогнедар, Данислав, Добрыня, Элиазар, Эней, Эскендер, Илай, Ковер, Левко, Люциус, Маверик, Милош, Олекса, Ольгерд, Ратислав, Рувим, Самсон, Сириус, Тео, Торвальд, Феликс, Флориан, Чиприан, Яким, Яник.

В Министерстве юстиции также напомнили, что с шестнадцати лет человек может менять фамилию, имя или отчество. С четырнадцатилетнего возраста – только с разрешения родителей. Если кто-то из родителей умер, пропал без вести или лишен родительских прав, то разрешается это делать с согласия одного.