Українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова днями вдруге стала мамою. Знаменитість народила хлопчика і вже встигла поділитися зворушливим роликом з прихильниками.

Зіркова матуся поширила сімейне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала зустріч старшої доньки Рії з братиком, а також інші миловидні миті.

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У сімейному ролику Гвоздьова поділилася особливими моментами із перших днів життя малюка. Вона показала, як одягає маленького Домініка та щиро усміхається.

Ілона показала, як її чоловік Іван Хомячук обіймає сина. Видно, що він з нетерпінням чекав на його появу і тепер став найщасливішим. 5-річна Рія також радіє народженню братика і допомагає матусі одягати його.

Усім дякую, ми вдома! Дякую усім моїм рідним та близьким за турботу, переживання, очікування. Дякую усім підписникам за підтримку, приємні слова і мотивацію! Баз вас мої дні у пологовому будинку не були б такими веселими,

– написала під відео танцівниця.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова народила сина ввечері 11 жовтня. Хлопчика назвали Домініком, на честь Домініканських островів, де відбулося зачаття другої дитини. Ілона та її чоловік Іван Хомячук також виховують донечку Рію, якій нещодавно виповнилося 5 років.