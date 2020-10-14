Три дні тому танцівниця Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Домінік. Зіркову матусю з малюком вже виписали з пологового будинку, а поряд у знаковий момент була вся родина.

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова після пологів вже відправилась додому. Знаменитість разом з новонародженим сином з пологового будинку забирали чоловік Іван, 5-річна донька Валерія та новоспечені бабусі й дідусі. Поряд з подружжям у відповідальний день були й журналісти програми "Зірковий шлях", які показали перші фото і відео в інстаграм-профілі.

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Так, для виписки Ілона Гвоздьова обрала чорну сукню довжини міді з яскравим квітковим принтом. Вбрання, яке приховало фігуру танцівниці, вона поєднала з рожевими кросівками. Перед камерами вона постала без макіяжу з сином на руках. Малюка вона закутала у милий блакитний конверт для новонароджених з бантом.

З поповненням рідні вітали подружжя подарунками, кульками і квітами. Ілона Гвоздьова виглядала надзвичайно щасливою та зазначила: "Тепер у нас повноцінна сім'я".

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Що відомо про пологи Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, син танцівниці з'явився на світ 11 жовтня в одному з приватних пологових будинків столиці о 18:25. Вага малюка складає 3 кілограми 52 грами, а ріст – 52 сантиметри. Його назвали Домінік, адже про вагітність зірка дізналась, прилетівши з сімейного відпочинку в Домініканській Республіці.

Впродовж усієї вагітності зірка не припиняла танцювати та навіть брала участь у "Танцях з зірками" на останніх термінах. Проте впродовж наступного місяця лікарі порадили їй відмовитися від фізичних навантажень, тому Ілона Гвоздьова всю себе буде присвячувати сину.