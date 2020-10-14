Три дня назад танцовщица Илона Гвоздёва во второй раз стала мамой. Она родила сына, которого назвала Домиником. Звездную мамочку с малышом уже выписали из роддома, а рядом в знаковый момент была вся семья.

Победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздёва после родов уже отправилась домой. Знаменитость вместе с новорожденным сыном из роддома забирали муж Иван, 5-летняя дочь Валерия и новоиспеченные бабушки и дедушки. Рядом с супругами в ответственный день были и журналисты программы "Звездный путь", которые показали первые фото и видео в инстаграм-профиле.

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Так, для выписки Илона Гвоздёва выбрала черное платье длины миди с ярким цветочным принтом. Платье, которое скрыло фигуру танцовщицы, она соединила с розовыми кроссовками. Перед камерами она предстала без макияжа с сыном на руках. Малыша она закутала в милый голубой конверт для новорожденных с бантом.

С пополнением родные поздравляли супругов подарками, шариками и цветами. Илона Гвоздёва выглядела чрезвычайно счастливой и отметила: "Теперь у нас полноценная семья".

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Что известно о родах Илоны Гвоздёвой

Напомним, сын танцовщицы появился на свет 11 октября в одном из частных роддомов столицы в 18:25. Вес малыша составляет 3 килограмма 52 грамма, а рост – 52 сантиметра. Его назвали Доминик, ведь о беременности звезда узнала, прилетев с семейного отдыха в Доминиканской Республике.

На протяжении всей беременности звезда не прекращала танцевать и даже участвовала в "Танцах со звездами" на последних сроках. Однако в течение следующего месяца врачи посоветовали ей отказаться от физических нагрузок, поэтому Илона Гвоздёва всю себя будет посвящать сыну.