Вчера, 11 октября, известная украинская танцовщица Илона Гвоздева впервые стала мамой. Как и до рождения малыша, звезда в дальнейшем делится интересными деталями, в частности теперь мамочка рассказала о родах.

Украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева 11 октября стала мамой. Об этом она рассказала в своем инстаграм-профиле. Звезда далее делится с поклонниками новостями о своем состоянии.

Стоит знать Илона Гвоздева второй раз стала мамой

У Илоны Гвоздевой родился сын, которого назвали Доминик. В инстаграм-сторис танцовщица рассказала, что роды прошли почти идеально. Ночь с сыночком так же прошла очень хорошо. Она выразила надежду на то, что все хорошо, и уже совсем скоро ее с малышом выпишут из больницы. Доминику сделали уже две прививки.

Илона поблагодарила поклонников за многочисленные пожелания и поздравления. Хореограф призналась, что благодаря им она заряжалась энергией и позитивом. Также Илона поделилась трогательным снимком, на котором позирует с сыном, прислоненным к плечу звездной мамочки.



Илона Гвоздева с новорожденным сыном / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

Гвоздева рассказала и о том, как будет восстанавливаться после родов. Врачи пока советуют танцовщице в течение месяца отказаться от физических нагрузок. Однако Илоне можно менять свое питание и много гулять на свежем воздухе с малышом. Также звездной мамочке пока не рекомендуют делать массаж.



Илона Гвоздева с новорожденным сыном / Instagram / @ilonagvozdeva