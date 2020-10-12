Вчора, 11 жовтня, відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше стала мамою. Як і до народження малюка, зірка надалі ділиться цікавими деталями, зокрема тепер матуся розповіла про пологи.

Українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова 11 жовтня стала мамою. Про це вона розповіла в своєму інстаграм-профілі. Зірка далі ділиться з шанувальниками новинами про свій стан.

Варто знати Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою

В Ілони Гвоздьової народився син, якого назвали Домінік. В інстаграм-сторіс танцівниця розповіла, що пологи минули майже ідеально. Ніч з синочком так само пройшла дуже добре. Вона виразила сподівання на те, що все добре і вже зовсім скоро її з малюком випишуть з лікарні. Домініку зробили вже два щеплення.

Ілона подякувала шанувальникам за численні побажання та привітання. Хореографиня зізналась, що завдяки їм вона заряджалась енергією та позитивом. Також Ілона поділилась зворушливим знімком, на якому позує з сином, притуленим до плеча зіркової матусі.



Ілона Гвоздьова з новонародженим сином / Instagram-Stories / @ilonagvozdeva

Гвоздьова розповіла і про те, як відновлюватиметься після пологів. Лікарі поки що радять танцівниці протягом місяця відмовитися від фізичних навантажень. Проте Ілоні можна змінювати своє харчування та багато гуляти на свіжому повітрі з малюком. Також зірковій матусі поки що не рекомендують робити масаж.



Ілона Гвоздьова з новонародженим сином / Instagram / @ilonagvozdeva